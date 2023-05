« Homos en France » sur France 2 : un bel éventail des identités plurielles

À l’occasion de la Journée mondiale du 17 mai contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, France 2 diffuse mardi 16 mai à 21h10 un documentaire inédit sur l’homosexualité en France. Réalisé par la journaliste Aurélia Perreau et raconté par le comédien Vincent Dedienne (qui co-écrit aussi le film), « Homos en France » a pour but de raconter « l’expérience intime d’être lesbienne, gay, bi ou pan, dans la France d’aujourd’hui, quel que soit son milieu d’origine et toutes générations confondues ».



Ainsi, pendant 1h40, le documentaire nous fait parcourir le pays à la découverte des témoignages de personnes, connues ou non, pour mieux comprendre l’histoire militante de l’homosexualité. Un panel d’intervenant·es diversifié, allant des plus aux moins jeunes et d’origines différentes, pour brosser le portrait le plus large possible d’une communauté qui, malgré les avancées notables, souffrent toujours des même discriminations génération après génération.

Des témoignages touchants ponctués d’images d’archives qui illustrent à merveille le chemin parcouru. De micro-trottoirs où les passants donnent leurs avis sur l’homosexualité à des passages d’émissions télé ou des vidéos de manifestations, c’est un riche travail documentaire qui défile sous nos yeux. On retiendra particulièrement cet extrait fou de 1977 où, en direct à la télévision, Elula Perrin, fondatrice du légendaire club lesbien le Katmandou, fait face avec vigueur à un homme au discours lesbophobe. Ou encore le parallèle entre la version originale et française du célèbre saop Dynasty, où un personnage fait son coming out à son père. La réplique originale « Je suis un homosexuel papa », y est traduit en français par « Je suis malade papa », censurant ainsi toute mention d’homosexualité et rendant le reste de la scène, à posteriori, hilarante d’absurdité. Des vidéos qui laissent sans voix les différents invités du documentaire. D’Angèle à Hugo Bardin (aka Paloma), en passant par Catherine Lara et Ouissem Belgacem, tous·tes se livrent sur les difficultés qu’ils ont rencontrés à cause de l’homophobie dans la musique, le foot, le journalisme ou bien dans leurs cercles familiaux.

Si un tel sujet peut sembler lourd, la réalisatrice a su puiser assez d’optimisme et d’énergies positives afin de contre-balancer la potentielle gravité d’une telle matière. En témoignent les segments poignants des trois plus jeunes participant·es, une fille et deux garçons, qui malgré les récits de harcèlement et de coming out souvent compliqués à évoquer, conservent une force galvanisante des plus inspirantes. « Homos en France » est une belle manière de célébrer nos identités plurielles avec revendications, humour et émotions.

Le documentaire est suivi d’un débat présenté par Julian Bugier, pour rappeler le long chemin des luttes LGBTQ+, puis à 23h55 du documentaire « Homosexualités, les derniers condamnés ».