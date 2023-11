« Le Paradis », « Sublime », « La Graine » ... : les sorties ciné LGBT en mai

« Le Paradis », de Zeno Graton, le 10 mai au cinéma

Dans un centre pour mineurs délinquants, Joe, 17 ans, s’apprête à sortir dans quelques semaines pour retrouver la liberté tant désirée et démarrer une nouvelle vie. À l’arrivée de William dans le centre, ses plans sont chamboulés. Le Paradis du belge Zeno Graton, n’est ni plus ni moins LE film à voir en salles ce mois-ci. Dès son premier long-métrage, le réalisateur témoigne d’une assurance rare, faisant de son film une claque sourde et passionnée, à l’identité visuelle puissante. Dans les rôles principaux, Khalil Gharbia (Peter Von Kant) et Julien de Saint-Jean (Arrête avec tes mensonges) font preuve d’une intensité de jeu et d’une tendre complicité qui crèvent l’écran, créant par leur collaboration une magnifique histoire d’amour contrariée et lyrique. Un cri du cœur romanesque d’une jeunesse qu’on tend à oublier et à stigmatiser. À ne pas manquer !

« Neptune Frost », Saul Williams et Anisia Uzeyman, le 10 mai au cinéma

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2021, la bizarrerie de Saul Williams et Anisia Uzeyman débarque enfin dans les salles françaises le 10 mai, et c’est une expérience qui ne laissera personne indifférent. Drame musical en pleine nature burundaise, Neptune Frost est un film unique, insaisissable, sensoriel et résolument queer, foisonnant d’idées de cinéma complexes et délurées. La technologie, le colonialisme, l’art, le genre… autant de thèmes que le film arrive à aborder avec ses propres codes visuels et narratifs, n’obéissant ainsi à aucune norme.

« Sublime », de Mariano Biasin, le 17 mai au cinéma

Réalisé par Mariano Biasin, récompensé à travers le monde pour ses courts-métrages, Sublime est un joli teen-movie estivale sur les côtes argentines, où le cinéaste donne à voir un monde sans homophobie. Manuel, 16 ans, se réveille un beau matin rempli de questionnements : ses sentiments envers Felipe, son meilleur ami d’enfance avec qui il fait de la musique, se mettent à changer. Sublime capte avec douceur et attention les sentiments mouvants de son protagoniste, prenant son temps pour laisser son intériorité s’affirmer et ses émotions fleurir.

« La Graine », d’Éloïse Lang, le 3 mai sur Prime Video

Parce que le cinéma LGBTQ+ trouve aussi sa place sur les plateformes, tournons nous vers Prime Video, où sort La Graine, la nouvelle comédie d’Éloïse Lang (Larguées, Connasse princesse des cœurs). Lucie et Inès, follement amoureuses l’une de l’autre, sont bien décidées à avoir un enfant par PMA. Alors que les tentatives malheureuses s’enchaînent, le couple décide de partir pour son ultime essai en Belgique, afin de trouver LA graine. La réalisatrice signe ici un film drôle et délirant, porté par un trio de comédiens géniaux (Marie Papillon, Stacy Martin, François Damiens), qui raconte avec légèreté le chemin complexe que doivent entreprendre les couples de femmes pour avoir un enfant.

« Soy niño », de Lorena Zilleruelo, le 23 mai en VOD

Dans ce documentaire d’à peine plus d’une heure, la réalisatrice chilienne Lorena Zilleruelo filme son petit cousin Bastian en pleine transition de ses 12 à ses 18 ans. Les réactions et soutiens des membres de sa famille, ses questionnements intérieurs, les changements sociaux et économiques du Chili, sa vie à l’école… La cinéaste réalise un beau portrait optimiste et joyeux, à contre courant de ce qui peut se faire dans le genre, racontant un pays en pleine évolution à travers un récit individuel.