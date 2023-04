Royaume-Uni : après la police, les pompiers accusés de racisme, de sexisme et d'homophobie

Des propos racistes « pour rire », des jeunes recrues humiliées et des simulations de viol : les sapeurs-pompiers anglais sont à leur tour accusés de racisme, de sexisme et d'homophobie dans un rapport publié une semaine après des accusations similaires visant la police londonienne.

Ce rapport, rendu public le 30 mars, s'est intéressé aux 44 brigades de sapeurs-pompiers en Angleterre et documente des propos et comportements sexistes, racistes et homophobes, sous couvert de « plaisanterie », dans 11 d'entre elles.

Roy Wilsher, auteur du rapport, s'est dit « choqué et horrifié » par les conclusions du document. Qualifiant le secteur de "boys' club", il a estimé que les pompiers « devaient passer au 21e siècle ».