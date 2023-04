In & Out : le festival de cinéma LGBTQ+ niçois sous le signe de la cinéphilie queer mondiale

Du 6 au 15 avril, la ville de Nice retrouve comme chaque année les couleurs arc-en-ciel pour la 15ème édition de son festival de cinéma LGBTQ+ In&Out. Fort d’un succès grandissant, In&Out promet un programme riche et diversifié, où s’entrechoquent les avant-premières de films inédits, les ressorties de films de patrimoines, les rétrospectives de cinéastes mythiques, les expositions artistiques en tout genre et les rencontres publiques entre professionnels du métier.

Cette année, la sélection Panorama, qui propose en avant-première les meilleures productions du cinéma queer mondial, parcourt le monde. De l’Allemagne avec le fabuleux Kokon, teen-movie lesbien de Leonie Krippendorff, en plein Berlin caniculaire, à la Turquie avec Burning Days, thriller haletant qui avait marqué Cannes 2022, en passant le Brésil et ses géniaux Trois Tigres Tristes ou encore l’Argentine avec pas moins de trois représentants (Pornomelancolia, Sublime, Camila sortira ce soir), c’est un véritable tour du monde queer qui s’annonce.

Le cinéma francophone n’est pas en reste non plus, puisqu’il ouvre le festival via La Bête dans la jungle de Patric Chiha, déjà fortement remarqué à la dernière Berlinale. Le Paradis de Zeno Graton, co-production franco-belge sur une histoire d’amour dans un centre pour délinquants mineurs, fait aussi partie de la sélection, là où le prochain film de Sébastien Lifshitz (Petite Fille…), Casa Susanna, figure parmi la sélection Documentaires.

Le festival programme aussi des focus sur des cinéastes queer iconiques. Émilie Jouvet, réalisatrice féministe aux films tous plus charnels les uns que les autres donnera une masterclass tandis que ses cinq films (Too Much Pussy !, Aria…) sont tous projetés sur grand écran ! Même chose pour Yann Gonzalez, réalisateur des Rencontres après Minuit et Un Couteau dans le Coeur, qui présentera ses deux longs-métrages et cinq courts. La sélection des films de patrimoine n’est pas en reste, avec les rétrospectives des regrettés Paul Vecchiali et Guy Gilles, mais aussi une séance du chef-d’œuvre de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, bientôt de retour dans les salles obscures en version restaurée.

À côtés de ces propositions de cinéma plurielles, In&Out propose les expositions de photographes et autres artistes, des dédicaces d’auteurs ou encore un atelier de voguing !

