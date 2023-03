En Ukraine, les autorités vont-elles accélérer sur les droits des personnes LGBT+ ?

Mykola Milovanov n'a aucun document officiel attestant qu'il est marié à son compagnon Dmytro Gavriliouk, mais ce membre des forces spéciales ukrainiennes l'appelle quand même son époux.

Le mariage entre personnes du même sexe étant interdit par la Constitution ukrainienne, « je ne peux pas dire légalement que je suis avec mon mari, mais nous faisons pression pour que ce soit possible », explique Mykola Milovanov.

L'absence d'officialisation de leur union a une conséquence bien visible en temps de guerre : si Mykola Milovanov est blessé ou tué, Dmytro Gavriliouk n'aura aucune assurance d'être prévenu par l'armée.

La frustration suscitée par cette situation et la volonté des autorités ukrainiennes de se rapprocher des pays occidentaux ont toutefois alimenté une dynamique en faveur de nouvelles lois et favorisé l'acceptation des personnes LGBT+ dans une société ukrainienne d'ordinaire conservatrice, selon des militants et plusieurs sondages.

Mykola, 24 ans, et Dmytro, 31 ans, ont tous deux signé une pétition citoyenne initiée en juin 2022 demandant la légalisation du mariage des couples de même sexe. Le texte a récolté 25 000 signatures, lui permettant d'être présenté au président Volodymyr Zelensky.