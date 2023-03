A Hong Kong, le combat d'un activiste trans pour une « vie normale »

Assigné « femme » à l'état civil, le militant trans Henry Tse a mené une âpre bataille juridique pour faire reconnaître son véritable genre auprès des autorités hongkongaises.

Six années plus tard, il a obtenu gain de cause auprès de Cour suprême de Hong Kong pour modifier la mention du genre en « homme » sur sa carte d'identité - une victoire qui, espère-t-il, facilitera la vie de l'ensemble de la communauté trans de la ville.

« Je n'avais pas le choix », explique M. Tse à l'AFP au sujet de son procès, qu'il a intenté aux côtés d'un autre homme trans surnommé "Q".