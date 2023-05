3 questions à Dana Osikovski sur Lou Queernaval de Nice

Lou Queernaval, c’est le premier et unique carnaval gay de France qui rassemble des milliers de personnes. Lou Queernaval revient après trois ans d’absence. Le vendredi 17 février, à partir de 20 heures, une parade va s’élancer sur la place Masséna, au cœur de Nice.

Dana Osikovski, coprésidente du Comité d’organisation du carnaval LGBTQI, répond aux questions de Komitid.

Komitid : Quelles sont les nouveautés de l’édition 2023 du Queernaval ?

Dana Osikovski : La nouveauté de cette année est l’inclusion du Queernaval au programme officiel du carnaval de Nice. Un budget nous été alloué ce qui va permettre de présenter une parade encore plus spectaculaire. Vingt deux troupes seront présentes, soit 270 personnes pour animer cette parade ! Trente grosses têtes, huit géants et des chars mais nous vous gardons quelques surprises.

Nous avons deux marraines cette année, la chanteuse Anggun et la danseuse Denitsa Ikonomova, de “Danse avec les Stars”. Ces deux artistes sont engagées auprès de la communauté LGBTQIA+.

L’intégration officielle du Queernaval dans le Carnaval de Nice est-elle un signe important et si oui pourquoi ?

Oui, en effet, il s’agit d’un signe important. C’est d’abord un signe de confiance. C’est aussi un signe de reconnaissance du professionnalisme, de la rigueur, et de l’imagination des associations et des bénévoles qui travaillent au sein du COC (Comité d’Organisation du Carnaval) pour l’organisation du premier carnaval gay de France. Le Queernaval contribue à faire vivre l’héritage populaire du carnaval et la ville souhaite le saluer en nous soutenant, et en tant que Niçois d’adoption ou de naissance nous en sommes ravis.

Quels messages souhaitez-vous faire passer à travers cet évènement ?

Nous sommes attachés à promouvoir l’inclusion, le vivre-ensemble et le partage de temps forts festifs et ouverts, gages de cohésion sociale et de joie de vivre collective. Lou Queernaval est une fête populaire à l’image des bénévoles qui le préparent depuis plusieurs mois.