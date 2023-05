Lecture pour enfants par des drag queens annulée : quand la mairie de Toulouse cède à l'extrême droite

Comme La Mariposa en décembre dernier, elle aussi victime d’harcèlement et de menaces pour le simple fait de vouloir lire des histoires à des enfants, les drag queens Brandy Snap et Shanna Banana ont été les cibles d’attaques de la part du groupuscule identitaire Furie Française.

Il y a quatre jours, dimanche 22 janvier, le groupuscule postait sur son compte Instagram une pétition pour « dire stop » à ce genre d’évènements culturels. Tout en partageant des photos de drag queens sans leur consentement, Furie Française dénonce une « propagande politique et LGBT », un spectacle d’« hypersexualisation » payé par nos impôts. Supprimée trois jours plus tard, la pétition a tout de même pu rassembler près de 5 000 signatures.

Insultes homophobes

Dans la foulée, les deux artistes ont été visées par une myriade d’insultes homophobes et de menaces. En réponse, la mairie de Toulouse a cédé et a annoncé réserver aux personnes majeures l’accès de l’atelier lecture pour enfants censé avoir lieu le 18 février prochain. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, qui marchait fièrement il y a dix ans aux côtés de la Manif pour Tous, a déclaré que, « dans un souci d’apaisement », il fallait « réorienter » l’atelier. Dans un communiqué, le maire continue : « Ce choix de programmation, qui n’a donné lieu à aucun visa ou aval de la part des élus, peut déstabiliser une partie du public. Ce n’est évidemment pas la volonté de la collectivité ».

Sur son compte Instagram, Furie Française se félicite de cette décision : « Victoire pour notre campagne contre les lectures drag ! Furie Française remercie tous les signataires de la pétition ainsi que tous les médias et personnalités qui ont relayé notre appel : cette victoire est aussi la vôtre. Et surtout, ce n’est que la première d’une longue série ! ».

Pour autant, Jean-Luc Moudenc tient aussi à faire savoir qu’il « condamne fermement toute forme d’extrémisme, de menace ou d’expression discriminatoire envers Shanna Banana et Brandy Snap » et explique qu’il demandera prochainement« à Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, la dissolution du mouvement ‘Furie Française’, à l’origine des menaces et du trouble à l’ordre public ».

Interrogée par Komitid sur le sujet, l’humoriste et drag artiste Lolla Wesh déclare : « Au moment où on a un jeune de 13 ans qui se suicide à cause d’un harcèlement scolaire homophobe, je crois pas que ce soit de bon ton d’interdire la diversité à des enfants ».