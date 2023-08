Sébastien Delage sort « Rien Compris », son premier album : « Ma bipolarité, c'est mon super-pouvoir »

Après un EP déjà très prometteur en 2021, où le chanteur dévoilait une certaine appétence pour les visuels originaux, passant habilement des petits bonhommes ronds des Garçons de l'été au très sexy Chanson de baise, censuré sur Youtube, Sébastien Delage a d'ores et déjà su créer un univers artistique unique.

Dans son EP Fou, il s'essayait pour la première fois au chant en solo après que l'aventure de son groupe, Holidays, se soit brusquement arrêtée avec le premier confinement. Dès lors, c'est à un artiste déjà complet que l'on à affaire, de ceux dont on sent dans les textes le besoin insatiable de se livrer et de s'exprimer à cœur ouvert, sans compromis.

Dans son cas, s'exprimer librement a aussi à voir avec l'affirmation de son homosexualité et de son soutien aux autres artistes de la communauté. Pour ce faire, il crée en 2021 son propre label de musique, Drama Queen Music, qui vise principalement à aider de jeunes artistes queer émergents. Ainsi, avec son premier album Rien Compris, Sébastien Delage est plus que jamais lui-même. Sa voix grave, ses mélodies rock et ses textes limpides de sincérité incarnent un refus de s'excuser qui s'avère, à terme, tout à fait éclairant.

Il parait ainsi évident qu'en chantant ses maux de manière si décomplexée, Sébastien Delage se déleste d'un poids conséquent. Sa générosité et son talent font qu'à son écoute, ce même poids quitte aussi nos épaules, comme s'il parlait pour nous avant tout.

Ses deux premiers singles, L'ossau et Qu'est ce que tu crois, nous avaient déjà conquis par leur plongée introspective dans l'intimité du chanteur, qui y confiait ses peines, doutes, ainsi que le divorce de ses parents. Pour les huit autres morceaux de Rien Compris, le chanteur voit large et brasse un grand nombre de sujets avec, toujours, une justesse qui lui est propre. Dans son studio parisien, lui servant aussi de studio d'enregistrement, il nous a reçu pour répondre à quelques questions sur son album, disponible partout dès le 20 janvier.

Komitid : Pour ton premier album, « Rien Compris », tu n'as gardé aucune des six chansons de ton EP sorti en 2021. C'était important pour toi ?

Sébastien Delage : Souvent la question se pose, mais c'est une mentalité opportuniste de major et de label que je ne supporte plus. J'étais à Polydor avant, et il était toujours question de ça, ils veulent que tu mettes trois titres de l'EP dans l'album et au final tu connais déjà la moitié de l'album quand il sort. Dans mon cas j'avais terminé toutes les chansons de l'EP et de l'album en même temps, il y a deux ans. J'ai donc juste eu à spliter les 15 morceaux en en mettant cinq sur l'EP et 10 sur l'album. Pour moi les deux disques vont ensemble, c'est une suite. Le premier est une introduction à ce que je voulais faire sur mon album, mais de manière un peu plus légère. L'album lui l'est moins.