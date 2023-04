Le militant des droits trans Henry Berg-Brousseau s'est suicidé à l'âge de 24 ans

C’est une triste nouvelle qui frappe cette semaine le monde militant LGBTQI+ : Henry Berg-Brousseau, militant trans et attaché de presse de la Human Rights Campaign, s’est suicidé, a annoncé Karen Berg, sa mère et sénatrice américaine du Kentucky dans un communiqué publié le 20 décembre dernier. “Mon fils a longtemps lutté contre des problèmes mentaux, non pas parce qu’il était trans, mais à cause de sa difficulté à trouver l’acceptation des autres”, explique t-elle.

Malgré son jeune âge, Henry Berg-Brousseau était une des étoiles montantes du monde politique et militant américain. Dès ses 16 ans, il faisait parler de lui en livrant un puissant témoignage contre une loi transphobe concernant les toilettes publics dans l’État du Kentucky. Par son courage, sa détermination et son aisance à l’oral, la législation a été repensée.

Par la suite, il rejoint des associations LGBTQI+ et devient le leader de plusieurs initiatives. “À 24 ans il avait enfin trouvé une communauté, mais ça ne suffisait pas à effacer les cicatrices du passé”, confie sa mère. Évidemment affectée par les multiples tentatives de l’extrême droite d’atteindre les droits des personnes trans, à coups de propositions de lois toutes plus discriminantes les unes que les autres, l’humeur du jeune homme reste pourtant au beau fixe : “Ses collègues le qualifiaient toujours de “rayon de soleil”. Il venait de recevoir une grosse promotion à son travail pour Human Rights Campaign. Il y faisait ce qu’il croyait juste et important, à savoir faire du monde un endroit plus accueillant”, continue Karen Berg dans son communiqué.

Kelley Robinson, la présidente de Human Rights Campaign, a elle tenu à se souvenir de lui comme un “combattant féroce et une lumière dans l’obscurité, profondément passionné, engagé et attentionné” : “Henry était avant tout un combattant et un défenseur. Il se battait pour les droits des trans dès l’adolescence, bien plus tôt qu’il n’aurait dû le faire. Dans le cadre de son travail à HRC, il a affronté le vitriol anti-transgenre chaque jour, et personne n’était plus conscient du mal que la rhétorique, les messages et la législation anti-transgenre pouvaient avoir sur sa communauté”.

Son tragique départ rappelle à tous et toutes le poids et le pouvoir des mots, ou comme le dit si bien sa mère : “Les discours contre les personnes trans ne se produisent pas dans le vide. Cela a des conséquences dans le monde réel.”

Si Henry Berg-Brousseau s’est malheureusement donné la mort, le combat qu’il a mené durant sa courte vie et l’abnégation qu’il y a insufflé resteront longtemps dans les mémoires.