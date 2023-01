Trois hommes portent plainte suite à une violente agression à caractère homophobe à Nice

Les réseaux sociaux sont encore beaucoup trop souvent le réceptacle de ce genre de messages et de photos.

C’est dans la nuit de mardi à mercredi qu’Arturo a posté un message accompagné de plusieurs photos montrant ses lèvres tuméfiées et ensanglantées.

D’après son récit, Arturo et deux de ses amis ont été agressées non loin du Vieux-Nice. Selon le récit publié par France 3 Nice, les trois jeunes hommes ont d’abord essuyé des propos homophobes alors qu’ils étaient en train de boire un verre au bar Les 3 Diables situé sur le Cours Saleya.

Attablé juste à côté d’eux, quatre personnes se mettent à scander des chants homophobes. “Nous les PD, on les tue”, lance l’un d’entre eux. “On va tous vous tuer”, assène un deuxième, en direction de la table des trois amis. “Quand on leur a dit que ça nous importunait, ils ont dit que c’était normal de chanter ça en Corse”, rapporte Arturo.

Le videur décide alors de faire sortir tout le monde. Mais dans la rue, alors qu’Arturo et ses deux amis sont partis dans la direction opposée du groupe d’agresseurs, ces derniers reviennent sur leurs pas.

Arturo explique à France 3 la suite des évènements : “Ils ont d’abord sauté sur mes deux amis. Ils se sont mis à deux sur chaque personne”. Killian et Adriano reçoivent des coups de pied dans le ventre et dans la tête. Voulant intervenir pour séparer ses deux amis de leurs agresseurs, Arturo est lui aussi roué de coups.

Selon France 3, il faut attendre le passage d’un groupe de jeunes pour que le calvaire des trois amis prenne fin.

La police aurait retrouvé quatre suspects, mais selon Arturo, qui le déplore, “on n’a jamais eu de retour de leur part et pour l’instant personne n’a été placé en garde à vue”.

Les trois jeunes hommes ont déposé plainte dans la matinée et ils sont accompagnés par le Centre LGBTQIA+ Côte d’Azur.

Son coordinateur, Erwan Le Hô a d’ailleurs publié une série de tweets pour rappeler qu’en France, « on compte plus de 80 % des victimes d’agressions LGBTphobes qui ne portent pas plainte ». Ce dernier estime que « la peur doit changer de camp » et explique vouloir saisir le Procureur de la République des Alpes Maritimes, au nom du Centre, afin qu’il prête une attention particulière à cette affaire.

Le maire de Nice Christian Estrosi a tweeté pour apporter son soutien aux victimes.