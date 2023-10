Noémie Pillas, coordinatrice du centre LGBTQI+ de Marseille : " Le changement de majorité à la Ville a été un véritable déclic "

Quelles sont vos ambitions avec la création de ce centre ?

Nos ambitions sont simples et se retrouvent dans la plupart des centres LGBTQIA+ dans le monde : accueillir les plus fragiles d’entre nous, sortir notre communauté de l’isolement, questionner la société civile, co-construire les politiques de diversité de la cité, soutenir les structures militantes et les communautés LGBTQIA+ et alliées, promouvoir les cultures LGBTQIA+ auprès du grand public.

Pour cela, nous avons identifié trois locaux mitoyens avec des utilisations variées : le premier local sera un lieu d’accueil du public centré sur la convivialité. Un bar sera installé, ouvert au grand public qui pourra feuilleter les ouvrages de la bibliothèque ou découvrir les œuvres d’un ou d’une artiste queer. Le second local sera dédié aux permanences et au travail associatif. Il sera adapté à l’échange entre d’une part les structures et partenaires de soutien et d’accès aux droits, et d’autre part les communautés et personnes qui les sollicitent.Le troisième local accueillera les personnes salariées et bénévoles qui gèrent au quotidien le fonctionnement du centre LGBTQIA+. Cet espace sera également un espace de coworking pour les structures militantes. Enfin, un espace de stockage pour les activités des militantes et militants, très attendu, sera aménagé dans les sous-sols.