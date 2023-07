Enfin ! Le premier centre LGBTQI+ de Marseille ouvrira ses portes en juin 2023

Elle était la dernière grande ville de France à en être privée : 30 ans après l’ouverture de celui de Paris, un centre LGBTQI+ va enfin ouvrir ses portes à Marseille. Samedi 17 décembre, Fierté Marseille Organisation a présenté lors d’un point presse les locaux du centre, ses acteurs et ses missions.

Situé dans le deuxième arrondissement de la cité phocéenne, ce sont trois locaux mitoyens de la rue du Chevalier Roze qui seront bientôt investis par différentes associations. Comme précisé dans le communiqué officiel, chacun de ces locaux aura une mission différente. Le premier, situé au 17, est réservé aux “salariées et bénévoles qui gèrent au quotidien le fonctionnement du centre LGBTQIA+”.

Les permanences et activités associatives auront quant à eux lieu dans le bâtiment adjacent, au 19 : “Il sera adapté à l’échange entre d’une part les structures et partenaires de soutien et d’accès aux droits, et d’autre part les communautés et personnes qui les sollicitent.”

Enfin, le numéro 21 est destiné à un lieu plus convivial, où se trouveront un bar et une bibliothèque remplie d’ouvrages queer. Une organisation déjà bien réfléchie donc, qui proposera ses services sur pas moins de 380m².

Un projet de longue date, dans les tuyaux depuis 2017, né de la collaboration des structures LGBTQI+ locales : “Quatre ans plus tard, en 2021, les institutions publiques locales affirment ensemble leur volonté de s’unir pour lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre”, peut-on lire dans le communiqué. Pour ce qui est des missions, le centre s’engage à “accueillir les plus fragiles, questionner la société civile, soutenir les structures militantes et promouvoir la culture LGBTQIA+ auprès du grand public.”

Théo Challande Névoret, adjoint au maire de Marseille, parle d’un évènement “historique” et d’une ville jusque-là “privée d’un centre LGBTQI+“. Au micro de BFM Marseille Provence, Maximilien Degonville, coordinateur du projet, déclare : “On est un peu les derniers de la course. C’était quelque chose qui était très attendu par les communautés qui n’avaient pas de lieu où se retrouver, de lieu où être visible, de lieu central dans lequel elles pouvaient bénéficier de services (…). Un lieu où être soi-même et pouvoir apprendre de sa communauté, de son histoire.”

Ludovic-Mohamed Zahed, imam ouvertement gay résidant à Marseille, a quant à lui montré son soutien à l’initiative en partageant des photos de la conférence de presse de samedi, à laquelle il était présent.

Mais pour le moment, l’heure est aux travaux. Si les locaux ont été acquis et sont déjà disponibles, reste encore à les modeler et les aménager comme il se doit. Le centre annonce aussi qu’il reste encore “à définir le fonctionnement, les outils, la structure juridique qui portera le centre…”. Pour découvrir le projet terminé, il faudra attendre juin 2023, date annoncée de l’ouverture officielle du centre !