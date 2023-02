Des dizaines de milliers de personnes à la première marche des fiertés LGBTI+ à Taïwan depuis deux ans

Taïwan est à l’avant-garde du mouvement des droits des personnes LGBTI+ en Asie, où l’île est devenue en 2019 le premier territoire à reconnaître les unions de personnes du même sexe. Sa capitale Taipei accueille chaque année la plus grande marche des fiertés LGBTI+ en Asie. L’année dernière, une hausse des cas de Covid-19 avait obligé à organiser l’événement en ligne. Samedi 29 octobre, la marche retrouvait son ampleur habituelle pour sa vingtième édition, avec des participants vêtus de costumes tape à l’oeil et enveloppés dans des drapeaux arc-en-ciel. Les organisateurs ont estimé le nombre de participants à 120 000. “Je suis tellement excité de prendre part à la première marche en présence réelle depuis deux ans”, s’exclame Wolf Yang, 40 ans, employé dans le secteur des services et qui arbore une combinaison dorée avec une coiffe à paillettes assortie et un piercing au nez. Max, un Français âgé de…