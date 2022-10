Une saison 11 d'« American Horror Story » plus gay que jamais : retour en grâce pour la série de Ryan Murphy ?

Comme s'il n'était pas assez prolifique, et que les très récents succès de Dahmer et The Watcher sur Netflix ne lui avaient pas suffi, le producteur et scénariste gay Ryan Murphy revient (avait-il vraiment eu le temps de partir ?) avec une nouvelle saison de sa série anthologique mythique : American Horror Story (plus communément appelée AHS).

Le principe du show est simple : chaque saison est indépendante de la précédente, avec de nouveaux personnages, une nouvelle histoire et une nouvelle époque. Leurs deux seuls points en commun entre chaque segment sont les acteurs, qui reviennent de temps en temps avec de nouvelles partitions à jouer, et le genre horrifique.