Découvrez « Le Prix de l'or », du réalisateur roumain Eugen Jebeleanu

Il nous a déjà impressionné avec son premier long métrage, Poppy Field, sur l’histoire d’un policier gay à Bucarest.

Le réalisateur roumain Eugen Jebeleanu met en scène au Théâtre Ouvert à Paris Le Prix de l’or, un spectacle brillant, touchant, sur une discipline, la danse sportive, qu’il a bien connue. Car son récit est directement inspiré de son expérience et de son parcours et se présente comme une lettre au père, aujourd’hui disparu.

Sur un plateau au sol réfléchissant d’une couleur dorée, une danseuse et un danseur, Laura Grigore et Stefan Grigore, exécutent en couple ou seul·e les figures imposées, mais revisitées, des danses réglementaires de la discipline (Samba, Paso double, Tango, etc…). Eugen, lui, évoqules coulisses de ce sport telles que lui a pu les vivre : les contraintes, la dureté des compétitions, la joie de recevoir des prix.

Au fond du plateau, un écran sur lequel sont projetées des extraits de vidéos tournées le plus souvent par les parents du jeune Eugen, en miroir des danseurs sur scène. Eugen raconte durant son récit la découverte de son homosexualité et comment, dans sa jeunesse, il a souffert de harcèlement à l’école. Un garçon qui danse, c’est en effet toujours un peu suspect.

Dans une interview sur le spectacle pour le magazine La Terrasse, Eugen confiait : « Cela fait très longtemps que je veux parler du monde du sport et des dégâts que la course à la victoire peut provoquer dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent. »

Le Prix de l’or est aussi bouleversant lorsque le metteur en scène aborde ses rapports avec ses parents et sa soif de reconnaissance.

Spectacle hybride, Le Prix de l’or se compose de deux actes distincts, entrecoupés par un moment de participation du public. Cet exercice toujours un peu casse-gueule prend au contraire toute sa justification car il est suivi d’une discussion à bâtons rompus entre les protagonistes sur scène et le public, invité à poser des questions.

Intime et politique, Le Prix de l’or est passionnant et généreux, à l’image du réalisateur Eugen Jebeleanu, qui n’hésite pas à lui aussi exécuter des pas et des figures. A ne pas manquer !

« Le Prix de l’or », texte et mise en scène Eugen Jebeleanu, jusqu’au 15 octobre, à Théâtre ouvert, 159, avenue Gambetta, 75020 Paris.