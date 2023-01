Sofian Aissaoui, auteur de « Drag » : « Les Queens et les Kings permettent de défendre le droit à exprimer son identité en dehors des normes établies »

La scène drag queen et drag king, en France et dans le monde, est depuis plusieurs années en ébullition et Komitid en a régulièrement parlé depuis son lancement en 2018. Cette culture de l'underground est aujourd'hui en pleine lumière, grâce en particulier au succès de l'émission Drag Race France sur France·tv, 13 ans après le lancement de la version étasunienne par RuPaul.

C'est pourquoi Drag, l'autre visage des Queens et des Kings, est passionnant à plus d'un titre. Le journaliste Sofian Aissaoui a une écriture précise, il multiplie les références et pour ceux et celles qui ne seraient pas familières de ce milieu, le livre fourmille d'anecdotes. Car l'histoire du drag a déjà plus d'un siècle et Sofian Aissaoui nous entraîne sur les pas des pionniers et des pionnières. Les superbes illustrations de Valentin Pasquier ajoutent la touche glamour à ce récit qui met en particulier en valeur le parcours des grandes figures de la scène française.

Pour le journaliste, les kings et les queens sont « l'avant-garde de la communauté » LGBTI+. Il s'en explique dans une interview grand format pour Komitid.

Komitid : Qu’est-ce qui vous intéresse dans la culture drag et qui vous a motivé à écrire ce livre ? Sofian Aissaoui : L'univers drag est absolument passionnant. Lorsque je l'ai découvert en 2015, j'ai été très impressionné par la complexité des artistes qui en sont les représentants. C'est un mélange de fête et de questionnements plus profonds sur la place de chacun dans la société, et ça m'a immédiatement parlé. Il y a énormément d'intelligence chez les artistes drags, et réaliser qu'aucun livre journalistique n'avait jusqu'alors été publié sur la question m'a particulièrement étonné. C'est ce qui a motivé mon envie d'écrire ce livre.

« Les Queens et les Kings, que je considère comme le visage de la communauté LGBT+, permettent de défendre le droit à exprimer son identité en dehors des normes établies. »