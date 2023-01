Jamal : « Avec « JINS », je mets à disposition un podcast voué à détruire les mythes qui tournent autour de l'islam, des personnes arabes et de la sexualité »

Jamal est un prénom d'emprunt (il s'en explique) pour l'auteur du très remarqué podcast « JINS » (sexe en arabe) qui propose un contenu riche, passionnant, utile. « JINS », c'est comme l'indique sa présentation, « le premier podcast sur la sexualité des personnes Arabes et/ou musulmanes. 100% indépendant, féministe, intersectionnel et inclusif. »

Nommés aux Out d'Or 2021 dans la catégorie numérique, Jamal a longtemps travaillé dans la communication et le milieu de la pub, en particulier à l'étranger, notamment à Singapour, Shanghai et New York avant de venir s'installer en France (il est franco-marocain), pour dit-il, « me battre au plus près de mes idées ».

Dans une interview à Komitid, Jamal nous explique ce qui l'a conduit à créer « JINS ». Un podcast riche de plus de 70 épisodes dont un grand nombre traite de thématiques LGBTI+*.

Komitid : D'où est venue votre envie de créer ce podcast ?

Jamal : Je me suis toujours intéressé aux questions concernant les droits des femmes, je m'intéresse aussi à l'antiracisme, aux personnes en situation de handicap, aux personnes LGBTQIA+. En tant que producteur de contenus, j'avais du mal à faire valoir mes opinions, sous l'angle de l'intersectionnalité. J'ai voulu commencer à faire l'éloge de la nuance. J'ai construit une bibliothèque de plus de 400 livres sur les questions de sexualité, de genre et de religion. J'ai relu des passages de la Bible, la Torah, le Coran, et ses interprétations et les histoires du prophète. Pour y déceler ce qui a vraiment été écrit et dit dans ces textes, contre ce qu'on a fait dire à ces textes d'un point de vue patriarcal. Et je me suis dit que toute ma vie on m'avait menti ! De plus, en France, on raconte des choses sur le Maroc, au Maroc, on dit des choses sur la France.

De plus en plus j'ai voulu me défaire de ces phrases : tu exagères, t'en fais trop, qui tuent le débat et la connaissance, et même l'histoire tout court. Dans ces amas de discours anxiogènes, je voulais vivre dans une écoute active et créer mon propre média, donc JINS.