Le réalisateur italien Emanuele Crialese fait son coming out trans à la Mostra de Venise

A Venise, où il présentait son nouveau film, L’immensità, avec Penelope Cruz, le réalisateur italien Emanuele Crialese, 57 ans, s’est confié sur cette histoire. C’est lors de la conférence de presse qui a suivi la projection du film, le 4 septembre, que le réalisateur primé pour son précédent film, Terraferma (Prix spécial du jury à Venise en 2011), a raconté la genèse du film.

“C’est inspiré de mon enfance et de ma propre histoire”, a déclaré Emanuele Crialese.

“Je suis né biologiquement femme, mais cela ne veut pas dire que je n’ai pas en moi une énorme part (c’est-à-dire un) personnage féminin. C’est probablement la meilleure partie de moi”, a-t-il déclaré. C’est la première fois qu’il s’exprimait publiquement sur sa transition.

“À un certain moment, j’ai dû faire un choix … de vivre ou de mourir. Vous ne choisissez pas de faire ce genre de parcours. Vous êtes né comme ça”, a-t-il ajouté.

L’immensità raconte l’histoire d’une famille italienne qui grandit dans la Rome des années 1970, où la fille aînée s’identifie comme un garçon, rendant difficiles les relations déjà tendues entre sa mère, jouée par Cruz, et son père violent et infidèle.

Le réalisateur Emanuele Crialese s’est confié un peu plus tard au Corriere della Sera dans une longue interview. “Oui, ça me concerne de très près. Mais ce n’est pas un film sur la transition et le coming out, ce serait de la désinformation de le dire. C’est un film fortement autobiographique.”

A la question de savoir s’il lui a fallu du courage, Emanuele Crialese répond : “ Je veux dire une chose politique : ce pays est en train de changer, nous avons peur, tout peut être fait sauf avoir du courage. La femme est la meilleure partie de l’homme que je suis, elle est celle qui est en moi, elle est l’objet de mes désirs, elle est celle que j’écoute le plus volontiers. La femme est un champ de bataille, elle donne sa vie, allaite, renonce, elle a lutté pour s’émanciper. Décrire un homme serait ennuyeux. “

La sortie en France de L’immensità est prévue en janvier 2023.