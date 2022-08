« Diana & Charlie » : Découvrez un troisième extrait du roman graphique évènement sur la transidentité à l'adolescence

Diana & Charlie est un des tout premiers romans graphiques à représenter l’adolescence trans.

L’histoire de Diana et Charlie, deux ados trans inséparables, se passe fin 2011, début 2012, en Suède, un an avant la fin de la stérilisation forcée des personnes trans désireuses de changer d’état civil.

Sur fond de morceaux musicaux, le quotidien de Charlie et de Diana est décrit de façon très fouillée et subtile par l’auteur, le dessinateur et illustrateur suédois Elias Ericcson. Le livre, publié en 2021 en Suède, a été traduit en français, espagnol et allemand.

Komitid remercie les éditions Robinson qui nous autorise à vous présenter quelques planches de ce très beau et important ouvrage, dont la sortie en librairie est prévue le 24 août prochain.

Dans ce troisième extrait, on retrouve Diana et Charlie durant une fête de réveillon et on ne peut pas dire que ça va bien entre les deux…





Extrait de « Diana & Charlie », d’Elias Ericson aux éditions Robinson

A suivre… dans une semaine !

