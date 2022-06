Mondial de football : Pour Oliver Bierhoff, le « traitement des homosexuels au Qatar est inacceptable »

“Le traitement des homosexuels (au Qatar) est absolument inacceptable”, dénonce l’ancien international et actuel directeur de la Fédération allemande de football Oliver Bierhoff dans une interview parue samedi 11 juin.

La législation du pays hôte du Mondial (21 novembre-18 décembre) criminalisant l’homosexualité, “ne correspond d’aucune manière à mes convictions”, développe le champion d’Europe 1996, qui sera au Qatar en tant que manager de l’équipe nationale, dans une interview aux médias du groupe Funke (quotidiens régionaux allemands notamment).

“Quels critères la Fifa retient-elle en réalité pour l’attribution d’un Mondial ?”, s’interroge Bierhoff, estimant que “l’attribution d’un tournoi est l’arme la plus puissante pour pousser aux changements indispensables”.

Mais ces changements, selon lui, “doivent se produire avant la désignation du pays et pas après, sinon on n’a plus aucun moyen de pression”.

L’équipe d’Allemagne, qui se veut une vitrine des valeurs de l’Allemagne moderne, au delà du football, continuera de s’exprimer, selon le dirigeant de 54 ans : “Je crois qu’il est globalement bon que nous continuions à parler de ces thèmes hors du domaine sportif, pour susciter une prise de conscience”, dit-il.