3 questions à Chiara Piemonte, co-organisatrice des soirées SOROR

Komitid : Qu’est-ce qu’une soirée SOROR ?

Chiara Piemonte : Par définition, qui parle de sororité, parle de solidarité entre femmes. Au sein de notre duo Doppelhandel, nous souhaitions promouvoir les femmes à deux, et cette initiative vient tout autant d’Etienne, un homme que de moi, Chiara, une femme. Nous voulons montrer que les filles savent utiliser les machines, savent briller derrière des platines et autres bidules électroniques. C’est pourquoi nous avons choisi de partager la scène “entre sœurs” (soror veut dire sœur en latin), avec des artistes ayant des valeurs similaires au duo et étant toutes très engagées dans la promotion de la femme sur la scène électronique, à Paris ou à l’étranger.

Notre crew “La Claquée” propose donc une soirée SOROR samedi prochain. La Claquée est issue de notre duo Doppelhandel, un duo 100 % paritaire et dans sa composition et dans son processus de création. Que ce soit Etienne ou moi, chacun de nous a toujours voulu être traité sur un pied d’égalité. Même sur scène, notre configuration nous place sur un même niveau et aucun de nous n’est mis en avant. Ainsi, cette prise de position se ressent également dans nos soirées bienveillantes et LGBT+, où chacun de nos évènements est pensé avec une programmation paritaire, voire à majorité féminine.

A quelle nécessité répondait la création et l’organisation de ce type de soirées ?

La représentation des femmes dans la musique et dans les line up des soirées électroniques est en train de bouger. Nous suivons donc ce mouvement et nous nous engageons à réaliser une programmation a minima paritaire. Nous n’avons rien créé de nouveau certes, mais nous essayons de faire fleurir ce type de soirée queer et bienveillante dès qu’on le peut, à notre petite échelle d’artistes en développement. Organisateurs de soirées n’est pas notre métier, on le fait même bénévolement et sur nos heures de travail, parce qu’il nous paraît primordial de saisir chaque occasion qui nous ai proposée pour laisser s’exprimer les productrices et femmes dj. L’idée est donc de faire de La Claquée, un format de soirée intimiste et fédérateur bienveillant, assez régulier pour qu’il devienne un rendez-vous électronique important.

Quelles seront les particularités de la soirée SOROR du 18 juin ?

Samedi 18 juin prochain, huit femmes sont invitées à mixer dans l’enceinte du Klub, à Châtelet. Évidemment, l’objectif de la soirée est de mettre en avant les femmes aux platines, mais aussi de faire scintiller l’esprit queer dans un lieu intimiste tel que le Klub. Au programme, un beau spectre electro : techno/italo-disco/synthwave/house. Sur deux étages de son, il y a en aura pour tous les goûts pour cette première soirée 100 % girls. Et voici le line-up, pour 6 heures de son, de minuit à 6 heures : DOPPELHANDEL, F/CKEN CHIPOTLE, LYSS, MALAISE VAGAL, SAINT MISÈRE, ELONA, SO-FY et SIXSIXTYSIX. Tout le monde est bienvenu, tant que le respect est de mise.