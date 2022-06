Une chaîne LGBT+ lancée sur la plateforme Pluto TV en partenariat avec Têtu

Le service de télévision en streaming gratuit Pluto TV a annoncé le 31 mai un partenariat avec Têtu, le média LGBT+ pour lancer la chaîne Têtu TV.

La chaîne, visible dès mardi en France sur Pluto TV et Tetu.com, propose un catalogue de films, du divertissement comme la compétition musicale de drag queens Queen of the Universe et des documentaires comme Papa attend un bébé.

Société du groupe américain Paramount, Pluto TV affirme être le service gratuit de télévision en streaming leader dans le monde et propose des centaines de chaînes et un catalogue de programmes avec une audience mondiale de plus de 68 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

Têtu TV n’est pas la première chaîne de télévision à proposer une ligne éditoriale faisant la part belle aux sujets LGBTI+ : en 2004 avait été fondée Pink TV, dont Pierre Bergé, propriétaire de TETU, avait été l’un des actionnaires.

Lancée comme une chaîne de la culture gay, elle a disparu en 2013 pour être rennommée Pink X, qui diffuse uniquement des films pornographiques.