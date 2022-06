« AllTogether », une expo évènement sur Tom of Finland et les artistes qu'il a inspiré.es

Né Touko Laaksonen en 1920, l’artiste finlandais Tom of Finland découvre Los Angeles en 1978. C’est un choc. Et aussi le début d’une amitié forte avec le réalisateur et éditeur Durk Dehner. Ensemble, ils vont lancer la Tom of Finland Foundation en 1984, pour protéger et faire connaître l’œuvre du maître de l’illustration homoérotique mais aussi pour aider d’autres artistes LGBT à se faire connaître.

C’est tout l’intérêt de l’exposition évènement « AllTogether », proposée par la Tom of Finland Foundation et The Community, à Pantin. « AllTogether » comprend deux expositions en parallèle, celle de Paris et celle de Venise. Pour la première fois, des œuvres de la collection permanente de la Fondation Tom of Finland y sont présentées hors de Los Angeles.

Non seulement il est finalement assez rare de voir des œuvres de Tom of Finland exposées en France, mais le choix des artistes permet de mesurer à quel point il a pu inspirer mais aussi soutenir plusieurs générations queer et érotique.

Encourager d’autres artistes

C’est dès les années 80 que la Fondation commence à encourager la création d’autres artistes, dans un contexte de libération sexuelle mais aussi d’un maintien de législations homophobes.

Cet engagement a pris tout son sens avec la crise du sida, qui a frappé si durement le milieu des artistes gays. Pour la commissaire d’expositionde The Community Sini Rinne-Kanto, « cette mission de grande ampleur devenait cruciale. Comment se souviendront-on de ces artistes et comment suvivraient-il.elles dans la mémoire ? »

Face aux quelques œuvres du maître, on est frappé par la force du trait de Tom of Finland, par ses dessins où il présente des couples interraciaux, et par son utilisation de l’esthétique du cuir. La force homoérotique de son œuvre reste intacte… mais on ne peut évidemment pas vous le montrer ici 🙂

Dans l’exposition, son influence va se retrouver aisément dans les œuvres de Silvia Prada ou de Bruce Rapp. Le tableau de ce dernier daté de 1986, intitulé Portrait of Durk Dehner (with Bum and Boss), représentant le co-fondateur de la Fondation en pied, devant un « paysage » de corps d’hommes, est particulièrement émouvant.

Autre artiste influencé par Tom of Finland et présent dans l’expo, le japonais Goh Mishima et ses hommes virils inspirés des membres de la mafia japonaise, les Yakuza.

La TOM House, siège de la Fondation et aujourd’hui classée, a aussi accueilli nombre d’artistes en résidence, comme le sculpteur d’origine argentine Marcello Lupetti (1952-2001). Parmi les artistes plus connus, on peut admirer des œuvres de John Waters, Kenneth Anger ou encore la sexologue féministe Annie Sprinkle. Cette dernière a d’ailleurs été récompensée en 2020 par la Fondation pour l’ensemble de son œuvre.

Moment émotion dans le parcours, avec la reconstitution d’une pièce de la TOM House, où l’on est invité à consulter des livres et regarder des vidéos dont certaines créées pour l’occasion.

« AllTogether » est un formidable livre ouvert d’images de planète artistique queer, d’hier et d’aujourd’hui. Une belle exploration d’un univers parfois méprisé par le milieu de l’art. Le grand mérite de cette exposition est aussi de célébrer la force magnétique de la TOM House, un lieu de vie, de rencontres, de création et de mémoire, qui a permis à tant d’artistes de s’épanouir.

« AllTogether », jusqu’au 26 juin, à The Community Center, 9, Rue Méhul, 93500 Pantin. Plus d’infos ici.