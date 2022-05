Foot/Homophobie : une mobilisation réelle assombrie par le geste d'un joueur du PSG

L’entraîneur de Nice Christophe Galtier a estimé vendredi 13 mai que dans le domaine de l’homophobie dans le football, “des murs” étaient “tombés” mais “pas suffisamment”, et a dit espérer qu’un joueur “puisse déclarer son homosexualité dans un vestiaire”.

Galtier figure dans la vidéo de sensibilisation publiée par la Ligue de football professionnel dans le cadre de sa quatrième campagne de lutte contre l’homophobie, à l’occasion des deux dernières journées de Ligue 1 et Ligue 2.

Lors des 37e et 38e journées de L1 et de L2, les joueurs étaient invités à porter des maillots floqués aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT. Un document sera affiché dans les vestiaires, dès samedi, reprenant les slogans de la campagne : “Parce que le drapeau arc-en-ciel symbolise la diversité”, “Parce que l’homophobie n’est pas une opinion mais un délit”, “Parce que homo ou hétéro, on porte tous le même maillot.”

Mais cette opération a été quelque peu ternie par l’information qui a fait le tour de la planète foot.

Idrissa Gueye, du PSG, n’a pas participé au match opposant son club à Montpellier, samedi soir. Il était bien du voyage selon les informations du Parisien, mais n’est pas rentré sur la pelouse.

Interrogé sur la raison de cette absence en conférence de presse, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a indiqué : “ Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n’était pas blessé “.

Idrissa Gueye n’a pas souhaité expliquer son geste. Mais le joueur sénégalais aurait-il refusé de jouer pour tenir compte de la très forte homophobie qui règne dans son pays ? La récente opprobre populaire jetée sur l’auteur Mohammed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, et les manifestations LGBTphobes dans le pays ont-elles influencé le joueur ? L’année dernière déjà, comme le rappelle SOFoot.com, le champion d’Afrique déclarait forfait en raison d’une « gastro-entérite » .

