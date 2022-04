Turquie : menace de fermeture d'une association féministe pour "activités immorales"

Un procureur d’Istanbul a demandé la fermeture d’une association de défense des droits des femmes pour “activités contre la loi et la morale”, a annoncé jeudi 14 avril à l’AFP une responsable de l’ONG.

“Nous avons reçu hier un avis annonçant l’ouverture du procès en vue de dissoudre notre association pour activité contre la loi et la morale”, a déclaré à l’AFP la secrétaire générale de la plateforme We Will Stop Femicide, Fidan Ataselim.

Très active pour la défense des droits des femmes, l’association avait aussi organisé plusieurs manifestations pour le maintien de la Turquie dans la Convention d’Istanbul, un traité international établissant des règles pour parer les violences sexistes, dont le pays s’est retiré en 2021.