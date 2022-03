Gaming For Sidaction : plus de 170 000 euros récoltés par des streamers

Dans le sous-sol de l’E-Spot, c’est l’effervescence en ce vendredi après-midi. Concentrés sur leurs écrans, les « streamers », des personnes diffusant en direct leurs parties de jeux-vidéo, jouent en ligne dans un brouhaha saisissant. Ils sont tous là pour la deuxième édition de Gaming for Sidaction, parrainée par le journaliste Samuel Etienne et le streamer Broky Brawks.

A l’issue de 60 heures de « stream » sans interruption, la cagnotte de l’évènement dépassera les 170 000 euros dimanche soir. En ajoutant les autres promesses de dons, ce sont plus de quatre millions d’euros qui auront été récoltés par le Sidaction cette année.

Sensibiliser les jeunes

« L’enjeu de Gaming For Sidaction est la collecte et la sensibilisation d’un public jeune », explique à Komitid Sandrine Fournier, directrice du pôle financements, recherche et associations de Sidaction.

Pour elle, l’évènement organisé pour la première fois l’année dernière est un « moyen ludique » d’intéresser les jeunes à la santé sexuelle alors qu’un sondage de l’IFOP publié ce mois-ci pointe une désinformation grandissante chez les 15-24 ans sur le VIH/sida.

Cette sensibilisation est d’autant plus importante que les jeunes entretiennent une « représentation paradoxale » du VIH selon Sandrine Fournier.« A la fois ils s’estiment moins concernés que les autres et en même temps un quart d’entre eux pensent qu’ils peuvent attraper le VIH en embrassant une personne séropositive », explique-t-elle à Komitid.

Entre jeux-vidéo et prévention

Cette nécessité de faire de la prévention en direction des jeunes est également partagée par les streamers. Interrogé par Komitid, Cizayoxy qui compte 50 000 abonnés sur Twitch estime qu’il faut « vulgariser » le VIH et ses moyens de transmissions.

Le jeune homme de 23 ans, podologue de profession, mélange ici ses deux passions. « Il n’y a aucun endroit où je me sens le plus complet », confie-t-il à Komitid. Gaming For Sidaction permet également selon lui d’« améliorier l’image des jeux-vidéo », parfois malmenée.

Sidaction : Une visibilité plus faible cette année

Tous les interlocuteurs avec qui nous avons pu échanger se rejoignent sur un point, cette année la visibilité médiatique de leur action est moins importante que les années passées.

Une de membres d’Aremedia, une association menant des actions de prévention et de dépistage des IST présente à l’E-Spot, explique à Komitid avoir réalisé une seule interview pour cette édition du Sidaction contre quatre l’année dernière.

Dans un communiqué de presse, le Sidaction rappelle qu’il est encore possible de faire un don par téléphone jusqu’au 7 avril en appelant le 110 et par internet toute l’année.