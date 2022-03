Une mobilisation intersectionnelle pour la journée internationale des droits des femmes

Depuis 1977, le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. Chaque année, cette date est l’occasion d’une mobilisation massive des associations féministes afin de dénoncer les inégalités de genre, mais aussi les violences sexistes et sexuelles que subissent les femmes.

Cette année, en France, une soixantaine d’associations féministes se sont réunies pour lancer un appel à « la grève féministe ». À la veille de l’élection présidentielle, la coalition dénonce le « discours sexiste, raciste et LGBTophobe », relayé par l’extrême droite et estime que, encore aujourd’hui, « les idées misogynes relèvent la tête ».

« Le 8 mars, on s’arrête tout.e.s. On se met en grève. Plus de bla bla, plus de promesses sans lendemain, des actes. Ne nous libérez pas, on s’en charge ! »