Guillaume Cizeron premier athlète gay à obtenir une médaille d'or aux JO de Pékin

Komitid avait parlé de lui il y a quelques jours dans un article sur les sportif·ves LGBTI+ out aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. A 29 ans, Guillaume Cizeron est devenu lundi 14 février champion olympique de danse sur glace, aux côtés de sa partenaire, Gabriella Papadakis. Grâce à ce titre, il est un des rares athlètes français à avoir obtenu un titre olympique.

Un nouveau record du monde

Arrivés sur la première marche du podium, devant les russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, les deux athlètes ont survolé la compétition. En établissant un nouveau record du monde avec 226.98 points, ils marquent de leur empreinte l’histoire du sport français et du patinage artistique mondial.

Le binôme, perdant malheureux aux Jeux de Pyeongchang, s’était promis d’obtenir la médaille d’or qui manquait à leur palmarès. C’est désormais chose faite. « On était tellement obsédés par cette médaille pendant quatre ans », a confié Guillaume Cizeron au micro de France Télévisions à l’issue de la compétition.

Un champion olympique fier de son identité

Le champion olympique, qui avait fait son coming out dans une lettre bouleversante adressée à l’Equipe, a publié un livre confession quelques mois avant les JO. Dans Ma plus belle victoire, l’athlète revient sur son parcours sportif, son enfance heureuse et tourmentée et ce jour où dit-il « il a accepté d’être lui-même ».

Aux Jeux Olympiques de Pékin, Guillaume Cizeron a donc vécu son autre plus belle victoire, celle-là sportive.