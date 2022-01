Mariette Pathy Allen : « En grandissant, je me demandais pourquoi les adultes avaient tant de règles sur l'apparence, le comportement et la pensée des garçons et des filles »

Pour Mariette Pathy Allen, tout a commencé dans un motel de la Nouvelle Orléans, lors d'un Mardi Gras. Elle est alors invitée à partager son petit déjeuner avec un groupe de dix personnes au look incroyable. Elle commence à les photographier et a une révélation. Elle sait l'impression que la masculinité et la féminité avaient disparu. Une personne en particulier l'a marquée, elles sont devenues amies en réalisant qu'elles habitaient toutes les deux à New York. C'est ainsi que Mariette Pathy Allen a été introduite dans la communauté trans et des crossdressers dès la fin des années 70.

Dans ses photographies, elle s'intéresse à ce qui fait la vie des personnes. Elle explique qu'elle essaie de créer un environnement où elles se sentent à l'aise.

Après un premier ouvrage intitulé Transformations: Crossdressers and Those Who Love Them, paru en 1989, regroupant ses portraits de travesti·es, parfois accompagné·es de leur famille ou de leurs ami·es , la photographe a continué de saisir « l’essence de l’humanité, au-delà de la masculinité ou de la féminité » en s’intéressant à la jeunesse queer étatsunienne, aux membres de la communauté des balls de Harlem, ou encore aux activistes LGBTI+ luttant contre les discriminations.

Le magazine Antidote organise à Paris (du 27 janvier au 10 février) une grande exposition consacrée à cette photographe engagée avec le soutien de Gucci. L'association Acceptess-T est associée à cet évènement et recevra une part des bénéfices de la vente.

Mariette Pathy Allen a accepté de répondre aux questions de Komitid.

Komitid : Vous considérez-vous comme une militante des droits des trans et comme une activiste culturelle ?

Mariette Pathy Allen : Oui tout à fait. Je suis une activiste et une alliée. J'ai voyagé pour participer à des manifestations de toute nature, depuis des distributions de tract et des rassemblements en hommage à des victimes de meurtres et aussi pour faire du lobbying pour les droits des personnes trans, jusqu'à des événements plus extrêmes et des débats sur des idées radicales.

« L'inclusivité est un autre domaine d'importance pour l'éventail de personnes qui s'identifient comme sexospécifiques, non binaires, intersexes et tous les autres termes qui surgissent »

Depuis que vous avez commencé ce travail photographique, quels changements majeurs se sont produits aux Etats-Unis pour la communauté trans ?

Mon introduction à la variance de genre s'est faite par l'intermédiaire de travestis homme à femme, dont beaucoup n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme eux et avaient grandi dans la haine de soi et la perplexité. Peu à peu, des personnes et alliés trans courageux se sont rendus visibles à travers des émissions de télévision, des articles de journaux et leurs propres livres, généralement des histoires de féminisation réticente. Des clubs, secrets pour le monde extérieur, se sont formés partout aux États-Unis où les membres pouvaient se travestir. Presque tous les clubs ont créé des newsletters et le nombre de magazines a augmenté. The Transgender Tapestry, celui avec lequel j'ai collaboré, était utile et amusant.

Dans les années 90, j'ai vu un rassemblement de personnes MtoF et FtoM commencer à s'unir dans l'activisme politique. La communauté en est venue à croire en elle-même et à se battre pour ses droits dans les domaines juridique, médical, politique et professionnel. Les universités libérales ont ajouté des cours en « Women Studies » et en « Gender Studies », et tout le monde écrivait des livres. Lorsque le président Obama a utilisé le mot « transgenre » dans un discours, c'était la première fois qu'un dirigeant politique le prononçait, cela a été considéré comme une avancée majeure. Ces jours-ci, l'accent est mis sur les enfants et les jeunes et leurs problèmes médicaux et psychologiques. L'inclusivité est un autre domaine d'importance pour l'éventail de personnes qui s'identifient comme sexospécifiques, non binaires, intersexes et tous les autres termes qui surgissent.

Bien qu'il y ait eu d'énormes progrès dans l'évolution du mouvement pour les droits des personnes trans, il y a plus de meurtres de personnes trans et il y a même eu une sérieuse réaction contre la communauté trans dans son ensemble.