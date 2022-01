Les femmes mises à l’honneur pour la 15ème édition du festival Des Images aux Mots 

Pour cette nouvelle édition, le festival a choisi de consacrer une partie importante de sa programmation aux femmes réalisatrices, documentaristes ou actrices. Avec la sélection « PluriELLES », les spectateurs pourront découvrir des courts-métrages mélangeant luttes et émotions qui racontent les femmes dans leur diversité et leur pluralité.

Ouvert à toutes et à tous, les projections s’étaleront sur tout le mois de février dans plusieurs cinémas, à Toulouse et en région Occitanie.

A l’affiche, des avants premières particulièrement attendues comme le premier long métrage de Marion Desseigne Ravel, Les Meilleurs ou le film No Hard Feelings du réalisateur d’origine iranienne Faraz Shariat mais aussi des documentaires largement salués par la critique tels que Au cœur du bois de Claus Drexel (Grand Prix du documentaire national – Fipadoc 2021) ou Nos corps sont des champs de bataille d’Isabelle Solas (Grand Prix 2021 à Chéries-Chéris).

Classiques de la culture queer

Des classiques de la culture queer, Le secret de Brokeback Mountain d’Ang Lee ainsi que Tomboy de Céline Sciamma, seront également diffusés. Une projection familiale aura même lieu le 2 février, suivie d’une ciné-discussion pour les enfants de 6 à 10 ans. Un moyen d’aborder l’homoparentalité et l’homophobie dès le plus jeune âge.

Avec Mika Rambar, showgirl et performeur·se et Alain Escalle, réalisateur, en invités, le festival sera l’occasion de rencontres et d’échanges sur différentes thématiques LGBTI+.

Pour les plus cinéphiles, un pass quatre films à 22 euros a été mis en place cette année. Une occasion à ne surtout pas manquer !

Le festival Des Images aux Mots aura lieu du 28 janvier au 6 février à Toulouse et du 7 au 28 février en région Occitanie.

Pour plus d’informations, voir le site du festival.