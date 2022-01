Nicolas Noguier et Frédéric Gal, ex-dirigeants du Refuge, placés en garde à vue

[Modifié le 22 janvier 2022] Ajout mise en examen

C’est la suite de l’enquête accablante que Médiapart avait publié le 16 décembre 2020 sur les graves dysfonctionnements au sein de la fondation Le Refuge. Suite à de nombreuses plaintes, on évoque le chiffre d’une vingtaine, Nicolas Noguier et son compagnon, Frédéric Gal, les deux ex-responsables du Refuge ont été placés brièvement en garde à vue par les policiers de la sûreté départementale de l’Hérault jeudi 20 janvier.

Selon France Bleue Hérault, qui a révélé les gardes à vue, Nicolas Noguier est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement moral ou sexuel, attouchement ou agression sexuelles, abus de faiblesse ou encore corruption de mineur. Des plaintes qui viseraient également Frédéric Gal.

Les deux ex-dirigeants nient toutes ces accusations.

Selon les informations du Parisien, et à l’issue de sa garde à vue, Nicolas Noguier a été mis en examen par un juge d’instruction pour viol, harcèlement moral, harcèlement sexuel, travail dissimulé et atteinte sexuelle. Il a été remis en liberté à la suite de sa garde à vue et placé sous contrôle judiciaire.

Depuis quelques années, à intervalles réguliers, Le Refuge faisait l’objet d’enquêtes journalistiques mettant en lumière de graves dysfonctionnements. Mais l’article de Mediapart a enfin permis de déclencher une réponse policière et juridique. Surtout, les victimes ont porté plainte, ce qui a changé la donne.

Dans l’enquête, menée par les journalistes David Perrotin et Youen Tanguy, tout avait été passé au crible : la gestion de l’association, les méthodes de management, les relations avec les bénévoles, le comportement de ses dirigeants vis-à-vis des jeunes hébergé.e.s, la trésorerie très confortable (un excédent de plus de 800 000 euros et une trésorerie de près de deux millions d’euros en 2019).

Fin 2020 et en 2021, plusieurs plaintes ont été déposées pour des délits et des crimes présumés – un viol constitue pénalement un crime–, ce qui a entraîné une enquête préliminaire. Deux mois après l’enquête de Médiapart, Nicolas Noguier et son compagnon Frédéric Gal avaient annoncé leur démission, acceptée par le CA du Refuge. Le même jour, un audit réalisé par un cabinet indépendant avait confirmé de graves dysfonctionnements au sein de l’association.

Pour leur enquête sur Médiapart, David Perrotin et Youen Tanguy ont obtenu le Out d’Or lors de la dernière cérémonie organisée par l’Association des Journalistes LGBTI.