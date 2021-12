Cuba : le premier hôtel LGBT accueille les touristes, en attendant le mariage des couples de même sexe

Orné d’un grand drapeau arc-en-ciel à sa porte, le premier hôtel de Cuba destiné au public LGBT vient de rouvrir ses portes aux touristes, au moment où les autorités étudient la possible adoption sur l’île du mariage pour tou·tes.

L’hôtel Gran Muthu Rainbow, situé à Cayo Guillermo, un îlot de la province de Ciego de Avila (est), avait été inauguré en décembre 2019, mais a dû très vite fermer en raison de la pandémie de coronavirus.

Encouragé par la baisse des cas, Cuba a rouvert ses portes au tourisme international le 15 novembre, permettant à l’hôtel d’accueillir ses premiers touristes.

Outre cet établissement destiné particulièrement à la communauté LGBT, Cuba « fait de grands pas avec le nouveau code de la famille », actuellement analysé par une commission législative pour inclure le mariage entre personnes du même sexe, explique à l’AFP Marlis Delgado, responsable des ventes de l’hôtel.

Le texte doit être approuvé au Parlement en fin d’année puis soumis à référendum en 2022.

« Cela signifie une avancée pour notre société, et le fait d’avoir cet hôtel ici », ainsi qu’un autre qui sera prochainement inauguré à La Havane, « nous permet de donner à ce code de la famille une base plus solide pour être approuvé », estime Mme Delgado.

« Bien intégrés »

Dans ces premières semaines de réouverture, les touristes canadiens ont été les plus nombreux dans cet hôtel, ainsi que les Cubains.

Pour Kevin McGrath, Canadien de 37 ans qui profite de la piscine donnant sur la mer, cet hôtel peut être une source d’inspiration pour que le gouvernement fasse « les changements adéquats pour toutes les personnes LGBT qui arrivent ici à Cuba ». « C’est un endroit très accueillant et on se sent bien intégré », ajoute-t-il.

Les autorités cubaines avaient tenté d’inclure l’ouverture du mariage aux couples de même sexe dans la nouvelle Constitution approuvée en 2019, mais le rejet manifesté notamment par les Eglises catholique et évangélique les avaient fait renoncer.

Erick Hiller, touriste canadien venu avec son compagnon, trouve « incroyable » que Cuba puisse bientôt approuver le mariage des couples de même sexe : « dans notre pays, cela a été approuvé il y a plusieurs années, nous allons voir si c’est possible éventuellement de nous marier ici ».

L’industrie touristique, moteur de l’économie cubaine, a été durement affectée par la pandémie. Le gouvernement prévoit l’arrivée de 100.000 touristes d’ici la fin de l’année puis deux millions en 2022, bien loin des quatre millions qui arrivaient chaque année avant 2020.

