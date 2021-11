Ne passez pas à côté du « Genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu·es »

Marie Zafimehy : Avec Aline, nous sommes parties du fait indéniable que nos sociétés occidentales sont bâties sur un modèle binaire femme-homme. Or, depuis toujours, et notamment chez les peuples autochtones qui ont été colonisés, des personnes se sont identifiées comme non-binaires ou trans. Ces personnes montrent que le genre n’est pas figé par des catégories prédéfinies femme-homme, mais au contraire, qu’il est fluide et qu’il se construit tout au fil de la vie ! Le fait est qu’en France comme dans beaucoup de pays, le genre et surtout sa binarité structurent la manière dont on pense et parle, le français est une langue très genrée par exemple, mais aussi nos comportements ou nos relations. Des rayons vêtements aux compétitions sportives, le modèle qui veut séparer femmes d’un côté et hommes de l’autre est partout et ne laisse aucune place à la fluidité !

Aline Laurent-Mayard : Avec Marie, on a des expertises très complémentaires donc la répartition du travail s’est faite naturellement. Par exemple, Marie a un diplôme d’études du genre donc elle était très bien placée pour écrire sur le concept de genre. En tant que femme racisée, elle connait aussi très bien le concept d’intersectionnalité. Moi, je suis non-binaire et j’écris depuis des années sur les personnes LGBTQ+ donc j’avais très envie d’écrire sur les transidentités. Mais quoi qu’il en soit, nous avons toujours écrit ensemble. On a ajouté nos notes, nos sources, nos idées. Et puis on a énormément réfléchi ensemble aux mots et tournures de phrases qu’on utilisait.

Marie Zafimehy : Nous nous sommes beaucoup conseillées… mais aussi encouragées ! Le sujet est vaste et peut être délicat à traiter de manière claire. Avoir le regard de l’une ou de l’autre permet de tester ses formulations de définitions, de faire relire ses explications… En tant que femme racisée hétéro, le concept d’intersectionnalité m’a par exemple beaucoup servi pour comprendre mon identité de genre à l’aune de ma couleur de peau et de mon orientation sexuelle, et il était très important pour moi de pouvoir l’expliquer clairement, car il est souvent caricaturé voire attaqué, dénoncé. Pouvoir en parler avec Aline m’a aidée à coucher tout ça sur le papier.