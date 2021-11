Suicide de Dinah : sa famille, qui veut la « vérité », va déposer « plusieurs plaintes »

Les proches de Dinah, une lycéenne alsacienne de 14 ans qui s’est suicidée après avoir été victime selon eux de harcèlement scolaire, vont déposer « plusieurs plaintes » afin de « faire jaillir la vérité » sur ce drame, a déclaré jeudi 18 novembre à l’AFP leur porte-parole.

« Plusieurs plaintes vont être déposées dans les prochains jours en complément de l’enquête déjà ouverte » par le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) pour « harcèlement », a indiqué le président de l’association contre le harcèlement scolaire Hugo !, Hugo Martinez, 22 ans, qui « accompagne » la famille de l’adolescente.

Le nombre et les motifs des plaintes vont être « affinés » dans les jours qui viennent, a ajouté Hugo Martinez qui s’exprimait jeudi, journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école.

La famille de l’adolescente, qui a mis fin à ses jours dans la nuit du 4 au 5 octobre, avait indiqué attendre la fin du deuil musulman de 40 jours pour déposer plainte.

« Les enquêtes se poursuivent par un certain nombre d’auditions ainsi que par l’exploitation de l’utilisation des réseaux sociaux et du téléphone de la jeune fille », a déclaré à l’AFP la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

Les proches de Dinah ont désigné comme avocate Me Laure Boutron-Marmion, du barreau de Paris, pour les représenter, a précisé M. Martinez.

« Le souhait de la famille, c’est véritablement de faire jaillir la vérité, que justice soit faite », pour « la mémoire » de l’adolescente mais aussi « pour qu’il n’y ait plus d’autres » drames semblables, a-t-il poursuivi.

Les proches de la jeune fille « sortent d’une période de deuil de 40 jours. Il y a maintenant le quotidien qui va revenir. Et le quotidien sans une petite soeur, sans une fille, c’est un quotidien qui est vidé », a encore souligné M. Martinez.

L’adolescente, scolarisée en classe de seconde, avait été retrouvée pendue au domicile familial de Kingersheim, près de Mulhouse, dans la nuit du 4 au 5 octobre. Elle était la dernière et la seule fille d’une fratrie de trois enfants.

Lors d’une marche blanche qui avait réuni fin octobre plus d’un millier de personnes à Mulhouse, la mère de Dinah avait mis en cause devant les journalistes plusieurs de ses camarades : selon ses parents, Dinah était victime de harcèlement par des jeunes filles côtoyées au collège et auxquelles elle avait confié son homosexualité.

L’enquête a été confiée au commissariat de Wittenheim, selon le parquet, qui a également saisi l’office central de lutte contre la haine en ligne.