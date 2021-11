C'est sans perruque qu'a dansé Bilal Hassani sur la chanson « Kid » d’Eddy de Pretto dans « DALS »

Encore une belle et forte prestation de Bilal Hassani vendredi dernier dans DALS. Avec son partenaire Jordan Mouillerac, le jeune artiste a triomphé en dansant un contemporain sur la chanson Kid d’Eddy de Pretto qui s’attaque ouvertement à la virilité dominante et au mythe du macho.

Cette chanson reflète toute l’histoire et les maux de Bilal Hassani, qu’il a dansé avec son corps et son cœur. « Ce morceau est écrit pour moi, il chante mes peurs, tout ce que j’ai vécu », a déclaré Bilal Hassani. Et pour donner encore plus de force et de sens à cette prestation, il a choisi de danser sans perruque.

Avant sa prestation, Bilal Hassani a expliqué en quoi cette chanson lui tenait à cœur. Il est notamment revenu sur son coming out.

« C’était une période conflictuelle avec moi-même, j’avais du mal à me regarder dans la glace et me dire que j’étais un homme. Est-ce qu’on m’a demandé d’être plus viril quand j’étais jeune ? Ce n’est pas une question, on m’a obligé à être plus viril. Le monde m’a dit qu’il fallait que je sois plus viril. […] J’ai découvert que je préférais les garçons très tôt en réalité. La réaction de ma mère était très bonne, le seul truc qui la fait flipper c’était ma place dans la société. […] Dans la cour de récré, quand on me posait des questions sur ma sexualité… c’est là que j’ai commencé à me cacher. Le plus dur n’a pas été mon coming out, mais ça a été de l’assumer, après. […] Le moment est venu et je crois que je ne vais pas porter de perruque, j’enlève mon armure en fait. Là, on va voir Bilal. J’espère que ce Bilal là sera bien reçu, parce que j’ai un peu peur ! » a confié Bilal Hassani.

Juste après la prestation de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, le public et les juges se sont levés pour applaudir la superbe prestation des favoris de la saison. Deux membres du jury leur ont donné la note ultime de 10/10. Et avec une moyenne de 9,25/10, le binôme s’est naturellement qualifié pour la demi-finale du concours de danse.

Regardez :