Créé à l’initiative de l’Association Verte Fontaine et des Éditions Du Frigo en 2013, le Prix du Roman Gay récompense les romans de langue française originale et appartenant à la littérature d’inspiration gay.

Le Prix du Roman Gay est ouvert à tous les pays francophones ou en partie francophones. Le concours a pour objectif de favoriser la visibilité et l’inclusion des auteur.e.s et des maisons d’éditions. Il favorise aussi la coexistence solidaire et la lutte contre l’homophobie.

Le jury est composé d’écrivains, critiques, blogueurs, blogueuses, lectrices, lecteurs, libraires et éditrices-eurs… LGBT ou non venant de France, Belgique, Canada, Sénégal et Suisse.

Voici le palmarès du Prix du Roman Gay 2021