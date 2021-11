Le Sud-africain Louw Breytenbach élu Mister Gay World 2021

Découvrez le nouveau Mister Gay World 2021, élu lors d’un événement virtuel fin octobre.

Le beau Louw Breytenbach a 32 ans et est originaire de Boksburg, près de Johannesburg. Il est acteur et a fondé une école d’art dramatique à Boksburg en 2012. Louw Breytenbach est également directeur de l’Association nationale des arts d’Afrique du Sud et propriétaire de la LALT House of Growth, une organisation de développement des talents pour les acteurs en herbe. Le beau gosse est aussi un fervent défenseur de la santé mentale.

C’est le troisième candidat originaire de son pays à remporter la couronne de Mister Gay World et le premier depuis plus de dix ans.

« La couronne est en Afrique pour la première fois depuis une décennie ! Soixante neuf pays dans le monde criminalisent toujours l’homosexualité et 29 d’entre eux sont en Afrique. Je veux être une force motrice pour changer cela », a déclaré Mister Gay World 2021 sur Instagram.

Pour la petite histoire, Louw Breytenbach partagera son titre avec Leonard Kodie Macayan, Mister Gay World 2020 qui a été élu au même moment, la pandémie de Covid ayant complètement chamboulé le calendrier des événements.