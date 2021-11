L’actrice Kristen Stewart s'est fiancée avec… Dylan Meyer

L’info a fait le tour de tous les réseaux sociaux… Après deux ans de bonheur et d’amour, l’actrice star Kristen Stewart est fiancée à l’amour de sa vie, la scénariste Dylan Meyer. L’actrice a annoncé la bonne nouvelle auprès de Howard Stern dans l’émission The Howard Stern Show du réseau radio SiriusXM.

« Nous allons nous marier, nous allons totalement le faire… Je voulais être demandé en mariage, donc je pense que j’ai très clairement défini ce que je voulais et elle l’a fait. On va se marier, c’est en train de se faire ! », a déclaré Kristen Stewart.

Kristen Stewart et Dylan Meyer se sont rencontrées il y a maintenant huit ans sur un plateau de tournage sans vraiment faire attention l’une de l’autre. Quelques temps après, lors d’une fête d’anniversaire d’un ami en commun, les deux femmes ont fait plus ample connaissance. Kristen Stewart et Dylan Meyer sont ensuite tombées très rapidement amoureuses et le couple est officiellement ensemble depuis 2019. Et maintenant elles sont fiancées ! Leur mariage s’annonce être un évènement très attendu par le tout Hollywood !

Il y a quelques mois, sur le tapis rouge de la Mostra de Venise, Kristen Stewart et Dylan Meyer se sont montrées main dans la main… Les deux femmes respiraient l’amour et le bonheur. Bientôt à l’affiche du film Spencer dans le rôle de Lady Diana, Kristen Stewart espère décrocher une nomination aux prochains Oscars.