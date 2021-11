C’est dans son autobiographie intitulée You Can’t Be Serious (Simon & Schuster, non traduite) que l’acteur et producteur américain Kal Penn se confie.

Kal Penn a partagé un extrait de son livre dans People. À 44 ans, il parle publiquement de son homosexualité et et aussi de Josh, son compagnon depuis 11 ans.

Au fil de sa carrière, Kal Penn a enchainé les rôles dans les séries 24 Heures chrono, Dr House, How I Met Your Mother ou bien Clarice. Héros du film Harold & Kumar chassent le burger, il a ensuite rejoint l’administration de Barack Obama en tant que directeur associé au Bureau de l’engagement public à la Maison Blanche.

« J’ai découvert mon orientation sexuelle relativement tard par rapport à beaucoup d’autres personnes. Il n’y a pas de calendrier pour ces choses. Les gens comprennent leur histoire à différents moments de leur vie, alors je suis content de l’avoir fait quand c’est arrivé. »

Kal Penn et son amoureux Josh ont célébré leur 11e anniversaire de vie commune en octobre. Il se sont aussi fiancés. Kal Penn en a profité pour expliquer que Josh n’aimait pas du tout le monde du show-business et qu’il ne voulait pas être médiatisé… C’est une des raisons pour laquelle l’acteur n’avait jamais parlé publiquement de son compagnon jusqu’à présent.

« Quand tu es un enfant d’immigrés indiens qui souhaite être un acteur, le chaos qui se crée dans ta famille et dans ta communauté l’emporte sur tout le reste. J’ai toujours parlé ouvertement de ma relation avec les personnes de mon entourage. Je suis vraiment ravi de partager notre relation avec ceux qui liront mon livre. Mais Josh, mon partenaire, mes parents et mon frère sont assez réservés. Ils n’aiment pas l’attention et évitent les feux de la rampe. »