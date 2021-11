Emmanuel Vigier : « “ 09h20 : divorce ”, c'est la réponse de deux auteurs gays à une violence homophobe, sexiste et aux ravages médiatiques et numériques »

Etait-ce une façon de la réhabiliter ?

Oui, certainement. Le moment de l’entretien est un moment charnière dans sa vie. Elle ne s’en remet pas. Pour plusieurs raisons, que je n’explicite pas dans le documentaire : je ne voulais pas non plus refaire tout l’historique de l’affaire et contribuer, à nouveau, à résumer la vie de Nathalie à son entretien avec la SA. En revanche, la raconter elle, sa curiosité immense, ses mondes. Son style aussi tant à l’écrit qu’à la radio. Sa précarité dans un milieu extrêmement concurrentiel, essentiellement masculin. Et l’énergie d’une contre culture, d’une époque avant le grand virage numérique. Nathalie Sorlin est un personnage.

Qu’est-ce que vous retenez de cette histoire et du parcours de cette journaliste ?

Nathalie m’a transmis, nous a transmis une curiosité, un appétit. Je crois aussi qu’il nous faut aujourd’hui conserver une grande vigilance. Si on compare les rapports de SOS homophobie de 2009 à celui de 2021, l’expression de l’homophobie dans les medias n’a pas du tout diminué. À titre plus personnel, dans mon parcours, je retiens qu’il faut savoir laisser faire le hasard, se laisser guider par les fantômes et leur faire confiance. Et ne jamais vouloir tout raconter. Le documentaire se termine par un titre chanté/parlé par moi et Géry. On reprend un couplet d’une chanson d’Henry Rollins (Lost and found), que j’adore et que j’ai découvert grâce à Nathalie : « Des yeux perçants me disent que j’ai raison. La vérité me dit que j’ai tort, que je me trompe. » Un clin d’œil electro-pop, mixé avec l’univers de Nathalie. Faire un portrait de Nathalie Sorlin, c’était avant tout lui redonner une voix, dans toute l’ampleur et les contrastes d’une époque.

Pour écouter l’émission sur l’Oreille ouverte : https://podcast.ausha.co/l-oreille-ouverte/09h20-divorce-un-documentaire-de-creation-d-emmanuel-vigier