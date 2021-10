Vous allez adorer cette pub pour une compagnie d’assurance britannique

La publicité pour la compagnie d’assurance britannique John Lewis fait le buzz sur les réseaux sociaux. La vidéo d’une minute montre un jeune garçon, maquillé et habillé avec une robe et les talons de sa mère, jouant et dansant sur la chanson Edge of Seventeen de Stevie Nicks. Il se pavane et danse d’une manière très dynamique et assez maladroite en déambulant dans toute la maison sous les yeux de sa famille qui n’a pas l’air plus choqué que ça ! Vase renversé, peinture sur les placards, paillettes jetées en l’air, tableau qui tombe… rien n’arrête ce petit garçon qui s’exprime sans aucune retenue et aucun jugement de la part de ses parents !

En voilà un beau message… même si la plupart des dégâts causés par le petit garçon n’est pas couvert par la compagnie d’assurance… Le message de la société John Lewis est clair : « Let Life Happen ».

« Nous voulions injecter de la joie, de la liberté et de l’humour dans cette campagne. L’histoire que nous avons choisie répond à cela, avec l’idée que lorsque vous avez l’assurance habitation de John Lewis avec l’option de couverture contre les dommages accidentels, vous n’avez plus besoin de vous inquiéter, vous pouvez simplement “ laisser la vie se dérouler ” », a déclaré Claire Pointon, directrice clientèle de John Lewis, dans un communiqué.

Il fallait s’en douter, la publicité n’est pas du goût de tout le monde et a été pas mal critiquée par les conservateurs et homophobes… En tout cas à Komitid, on adore !

Regardez :