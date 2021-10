Le web magazine Lust Mag a fait sa petite enquête afin de dresser une liste des grandes villes internationales les plus queer et queer friendly nommée « Liberal City Index ». L’étude est basée sur une liste de 14 critères qui ont permis de définir l’acceptation sociale et juridique de la communauté LGBTI+.

Parmi les critères de l’étude, faisaient partie le degré d’acceptation des orientations sexuelles ainsi que la visibilité LGBTI+ qu’offrent les différentes grandes villes. Le nombre de bars queer et queer-friendly, de sex-shop et sex-club ainsi que les événements LGBTI+ ont aussi été pris en compte. L’accès à la PrEP, la prévention et la manière dont les discriminations sexuelles sont traitées dans les différentes villes et ont aussi beaucoup compté dans le classement.

C’est la ville de New York qui arrive à la première place du classement, suivie des deux villes allemandes Cologne et Berlin. Pour ce qui est de la France, la ville de Paris se classe en douzième position… Il y a encore un peu de travail à faire pour que la capitale puisse évoluer à la hausse dans le classement Liberal City Index.

Voici les 25 villes les plus queer et queer-friendly au monde :