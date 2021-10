Le chanteur américain de RnB Nevaeh Jolie qui a déjà collaboré avec le rappeur A Boogie Wit Da Hoodie et Jimmie Gutch vient de faire son coming out trans. Sur Instagram, la star a publié durant la Journée du coming out, le 11 octobre dernier, une photo de lui suivi d’un long message expliquant sa vraie identité de genre.

« C’est la journée du coming out… Depuis un certain temps, j’ai peur… je priais pour que mes pensées s’atténuent, je tombais par terre et pleurais en demandant à Dieu pourquoi… est-ce que ça va s’arrêter un jour ? Je me parlais à moi-même en public juste pour calmer mon anxiété, je devais courir aux toilettes et vérifier la version de moi-même que personne d’autre ne pouvait voir… même si je n’ai jamais eu l’impression de ne pas être moi-même. Je savais juste que personne ne savait ce que je pensais de moi quand je me regardais dans le miroir. Et pourquoi j’étais si triste. Je voyais un garçon… dans un corps de fille, qui se cachait et faisait du bon travail… mais il y avait aussi des moments où j’avais l’impression que tout le monde autour de moi connaissait mon secret », a déclaré Nevaeh Jolie.

Originaire du New Jersey, Nevaeh Jolie vit maintenant à Los Angeles. Niveau carrière musicale, le chanteur est en plein essor et cumule de plus en plus les fans sur les réseaux sociaux.

« Je me suis créé une version de moi-même qui était toxique, je me suis diabolisé et je me suis convaincu que je ne serais jamais capable d’aimer. Après avoir déménagé loin de chez moi et avoir fait l’expérience du monde et de l’aggravation de ma dysphorie (avant même de savoir ce que c’était), j’ai finalement fait ce que je redoutais… j’ai cherché le mot “ transgenre ”. […] Après une thérapie intense, j’ai rejoint des communautés, je me suis exprimée de plus en plus ouvertement auprès de mes amis et de ma famille… j’ai survécu… et maintenant… je vis… Dans deux jours, je commencerai l’hormonothérapie. J’ai l’impression de dire au revoir mais en fait, je dis bonjour. Je suis Nevaeh. The mf playa ! »

Depuis son coming out public, Nevaeh Jolie a reçu un torrent de félicitations et d’encouragements de la part de ses fans et de la communauté LGBTI+.