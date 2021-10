L'haltérophile trans Laurel Hubbard nommée « sportive de l'année »

Depuis 1908, les Blues Awards de l’université d’Otago en Nouvelle-Zélande célèbre et récompense les succès sportifs. Et cette année, c’est l’haltérophile trans Laurel Hubbard qui a reçu la distinction de « meilleure sportive de l’année ». C’est une grande première pour les Blues Awards de récompenser une personne trans.

Laurel Hubbard enchaîne les grandes premières historiques… C’était déjà une grande première pour les Jeux Olympiques de voir participer une sportive trans dans la compétition olympique.

« Je suis très reconnaissante pour tout le soutien et la gentillesse reçues du personnel enseignant et des étudiants de l’Université d’Otago. Il n’est pas possible pour les athlètes de terminer au niveau olympique sans les encouragements et le soutien des amis, de la famille et de supporters. Ce prix appartient à tous ceux qui ont participé à mon parcours olympique », a déclaré Laurel Hubbard dans un communiqué.

Bien que Laurel Hubbard soit devenue une athlète historique des JO, la sportive a quand même subi de nombreux abus incessants durant sa participation à la compétition sportive.

« Nous ne pouvions penser à personne de plus digne du titre de sportive de l’année que Laurel Hubbard qui a incroyablement bien représenté Otago et la Nouvelle-Zélande aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année », a déclaré Michaela Waite-Harvey, présidente de l’Association des étudiant·es de l’université d’Otago.