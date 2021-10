Écosse : l'enseignement de l'histoire LGBTI+ dans les programmes scolaires entre en vigueur

Nous vous en avions parlé en juillet 2020 lorsque John Swinney, le vice-premier ministre et secrétaire à l’Éducation avait annoncé la nouvelle. La loi est désormais en vigueur depuis le 20 septembre.

L’Ecosse inclue désormais un programme d’enseignement de l’histoire LGBTI+ à l’école. Il est donc mis à disposition du personnel enseignant un accès à une boite à outils de ressources pédagogiques inclusives et LGBTI+. Les enseignant·es pourront aussi suivre des cours en ligne de sensibilisation afin de transmettre du mieux possible les notions inclusives auprès de leurs élèves.

Afin d’aider au mieux les jeunes de la communauté LGBTI+, il est mis en place une plateforme web contenant des ressources pour les soutenir dans leur épanouissement.

C’est une grande première dans l’histoire et dans le monde, des cours sur l’histoire LGBTI+ au programme scolaire écossais. En pratique, cela va inclure différentes mises en scène de problématique LGBTI+ tout au long de l’année scolaire et dans différentes matières. Par exemple, il pourra y avoir des problèmes de mathématiques sur un enfant essayant de savoir de combien d’argent il a besoin pour acheter des cartes de fête des pères pour ses deux pères gays. Il y aura également aussi des exercices sur la lutte contre les discriminations et qui doivent servir à réduire le harcèlement des jeunes LGBTI+.

« L’Écosse est déjà considérée comme l’un des pays les plus progressistes d’Europe en matière d’égalité LGBTI+. Je suis ravi d’annoncer que nous serons le premier pays au monde à intégrer une éducation inclusive LGBTI+ dans le programme scolaire », a déclaré John Swinney, vice-premier ministre et secrétaire à l’Éducation dans un communiqué.

L’an dernier, une étude a révélé qu’un grand nombre de Britanniques étaient favorable à l’enseignement de l’histoire LGBTI+ auprès de leurs enfants.

« L’éducation inclusive des LGBTI+ est un enseignement qui change la vie de tant de jeunes, c’est pourquoi il est si puissant de voir autant de citoyens britanniques soutenir la nouvelle législation. Nous devons à la prochaine génération de veiller à ce que nos écoles soient un endroit où tous les enfants et les jeunes peuvent être eux-mêmes. Il est essentiel que le gouvernement investisse davantage dans la formation et les ressources pour mieux préparer les enseignants et les écoles à dispenser un enseignement de haute qualité inclusif pour les LGBT, aujourd’hui et à l’avenir », a déclaré Paul Twocock, directeur général de Stonewall.