L’actrice Cassandra Peterson qui incarne la célèbre Elvira a fait son coming out

Avant même de faire son coming out, Cassandra Peterson était déjà une icône queer. Depuis qu’elle a incarné le personnage de la maitresse de ténèbres Elvira, elle fait partie des actrices qui ont énormément influencé la mode, la culture pop et de nombreuses drag queen des précédentes décennies.

À 70 ans, il est l’heure pour Cassandra Peterson, l’actrice et icône du célèbre film d’horreur américain des années 80, Elvira, maîtresse des ténèbres, de faire son coming out. Dans sa première biographie Yours Cruelly, Elvira : Memoirs of the Mistress of the Dark, qui vient d’être publié, Cassandra Peterson en raconte un peu plus sur sa vie privée et explique qu’elle est en couple depuis 19 ans avec sa compagne Teresa Wierson.

« À ce stade de ma vie, je dois être honnête sur qui je suis. Je suis heureuse et soulagée de permettre enfin à notre secret de voir le jour », écrit Peterson dans son livre en parlant de sa relation avec Teresa Wierson.

Face à cette grande révélation publique, bien que sa famille et son cercle d’ami·es étaient déjà au courant, Cassandra Peterson a reçu un torrent de félicitations et d’encouragements de la part de ses fans et de la communauté LGBTI+.