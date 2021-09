Elliot Page semble être à nouveau à la recherche de l'amour

L’acteur star Elliot Page a fait son coming out trans en décembre dernier en publiant une émouvante lettre sur les réseaux sociaux et avait reçu énormément de félicitations et d’encouragements.

« Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il/ils et je m’appelle Elliot. Je me sens chanceux d’écrire ceci. Être ici. Être arrivé à cet endroit de ma vie. Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point il est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre ma vraie vie. »

Le mois suivant, Elliot Page a ensuite annoncé qu’il divorçait de sa femme Emma Portner.

« Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de divorcer suite à notre séparation l’été dernier. Nous avons le plus grand respect les uns pour les autres et restons des amis proches. » avait déclaré le couple dans un communiqué.

Elliot Page est donc maintenant un cœur à prendre et recherche activement l’amour sur une application de rencontre pour les célérités. Selon le média Page Six, une source a récemment repéré le profil de la star. Il semblerait d’ailleurs que l’acteur porte un sweat-shirt « protégez les enfants trans » sur l’une des photos de profil.

L’application « Raya » est réservée à un public de VIP qui nécessite une invitation personnelle pour s’y inscrire. Parmi les autres membres signalés figurent Cara Delevingne, Raven-Symoné et Calum Scott.