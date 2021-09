Lil Nas X sort son premier album et dévoile « That's What I Want », son nouveau clip résolument gay

Lil Nas X a enfin « accouché » de Montero, son premier album qui est sorti la semaine dernière. Son album est une accumulation de succès musicaux. Avec la participation et la collaboration de grands artistes comme Elton John, Miley Cyrus, Jack Harlow, Doja Cat et Megan Thee Stallion, Montero se place directement sur la liste des dix albums les plus écoutés sur les plateformes musicales.

Tel un véritable petit génie, le rappeur queer Lil Nas X enchaîne les buzz et les succès à chaque apparition ou nouveauté… Aujourd’hui, il en profite pour dévoiler son nouveau clip résolument gay That’s What I Want.

C’est un Lil Nas X vêtu d’un uniforme rose qui apparait tel une étoile filante sur un terrain de football pour se rendre à un rendez-vous secret très torride dans les vestiaires avec un des coéquipiers… Nous voici ensuite dans une ambiance qui fait de grande référence au film Le Secret de Brokeback Mountain où Lil Nas X fait une sérénade à son amant près d’un feu de camp avec un chapeau de cow-boy. Les choses deviennent encore plus torrides une fois de plus. Puis vient le moment tragique où Lil Nas X s’aperçoit que son amant est marié et a un enfant. Il se rend alors seul devant un autel dans une robe de mariée blanche où il est accueilli par l’acteur queer Billy Porter…

Regardez :