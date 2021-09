Espagne : Le gouvernement saisit le parquet après une manifestation homophobe et raciste

Le gouvernement espagnol a annoncé saisir le parquet après une manifestation d’extrême-droite jugée homophobe et raciste samedi 18 septembre à Madrid.

« Nous informerons le bureau du procureur de la haine lgtbiphobe et raciste de la manifestation nazie d’aujourd’hui à Chueca. Nous traitons également en urgence la Loi sur les personnes Trans et les droits LGTBI, ce qui nous permet de protéger les droits. Associations et personnes LGTBI, vous n’êtes pas seuls », a tweeté samedi soir la ministre de l’Égalité, Irene Montero, membre du parti de gauche radicale Podemos.

Quelque 200 manifestant·es ont défilé samedi dans le centre de Madrid avec des chants tels que « les pédés hors de nos quartiers » ou « Espagne chrétienne, et pas musulmane », d’après des vidéos diffusées par plusieurs médias espagnols. Chueca est le quartier gay historique de la capitale espagnole.

La manifestation a aussi été condamnée à droite dimanche par l’adjointe au maire de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos) et le responsable de la santé à la région de la capitale, Enrique Ruiz Escudero (Parti populaire).

« Si Chueca est libre, si Madrid est libre, c’est parce que nous ne nous soucions pas le moins du monde de ceux qui choisissent de faire leur coming out, mais de ceux qui, dernièrement, ont décidé de sortir de leur grotte », écrit Begoña Villacís sur Twitter.

L’Espagne, en pointe sur les politiques de genres en Europe, a connu une vague de manifestations en soutien à la communauté LGBTI+ en juillet après la mort de Samuel Luiz, un homme gay passé à tabac dans le nord-ouest du pays.

Avec l’AFP